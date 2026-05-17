مقتل وإصابة 19 شخصا إثر هجوم مكثف لمسيرات أوكرانية على روسيا

كتب : وكالات

06:57 ص 17/05/2026

طائرات مسيرة أوكرانية

قتل 3 أشخاص بينما أصيب 16 آخرين، إثر هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة أوكرانية على موسكو ومقاطعتها فجر اليوم الأحد، بالإضافة إلى أضرار مادية، حسبما أفادت السلطات، بحسب روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 67 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال ساعتين.

قالت وزارة الدفاع في بيان: "في 16 مايو، بين الساعة 20:00 و22:00 مساء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 67 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "تم تدمير 67 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود، وكالوجا، وكورسك، وأوريول، وبريانسك، وفورونيج، وروستوف، وتولا، إقليم كراسنودار، ومقاطعة موسكو، والبحر الأسود".

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن القوات اعترضت ودمرت 11 طائرة مسيرة معادية كانت تحلق باتجاه موسكو.

