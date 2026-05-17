قتل 3 أشخاص بينما أصيب 16 آخرين، إثر هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة أوكرانية على موسكو ومقاطعتها فجر اليوم الأحد، بالإضافة إلى أضرار مادية، حسبما أفادت السلطات، بحسب روسيا اليوم.

قالت وزارة الدفاع في بيان: "في 16 مايو، بين الساعة 20:00 و22:00 مساء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 67 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "تم تدمير 67 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود، وكالوجا، وكورسك، وأوريول، وبريانسك، وفورونيج، وروستوف، وتولا، إقليم كراسنودار، ومقاطعة موسكو، والبحر الأسود".

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن القوات اعترضت ودمرت 11 طائرة مسيرة معادية كانت تحلق باتجاه موسكو.