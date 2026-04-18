لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها ، اليوم السبت، إثر اصطدام قطار بها بمحطة سكة حديد كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص بمحطة القطار، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل الحادث

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة عايدة منيسي نصر حسن، 49 عام، والمقيمة بمنطقة بولين، كفر الدوار.

نقل الجثمان والإجراءات

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى كفر الدوار العام، لإيداعه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.