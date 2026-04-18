مصرع سيدة صدمها قطار بمحطة كفر الدوار في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:31 م 18/04/2026

قضبان السكة الحديد

لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها ، اليوم السبت، إثر اصطدام قطار بها بمحطة سكة حديد كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص بمحطة القطار، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل الحادث

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة عايدة منيسي نصر حسن، 49 عام، والمقيمة بمنطقة بولين، كفر الدوار.

نقل الجثمان والإجراءات

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى كفر الدوار العام، لإيداعه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

