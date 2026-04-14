11 قرارًا جمهورياً بتعيين عمداء بيهم 4 بجامعة أسوان

كتب : عمر صبري

09:05 م 14/04/2026

الدكتور عبدالعزيز قنصوة

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة بعدد من الجامعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

• الدكتور وليد محمد رضا السيد مصطفى، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة المنصورة.

• الدكتور إيهاب عبداللطيف عطية خليفة، عميدًا لكلية العلوم، جامعة المنصورة.

• الدكتورة أمال جمعة عبدالفتاح محمد، عميدًا لكلية التربية، جامعة الفيوم.

• الدكتور محمود محمد محمد فرج، عميدًا لكلية التربية الفنية، جامعة المنيا.

• الدكتور وائل بكري رشيدي هاشم، عميدًا لكلية الآثار، جامعة قنا.

• الدكتور محمد عبدالصبور أحمد خلف، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة قنا.

• الدكتور علاء عبدالحفيظ محمد محمد عبد الجواد، عميدًا لكلية التجارة، جامعة أسيوط.

• الدكتورة مروة إبراهيم إسماعيل خليفة، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة أسوان.

• الدكتور عبدالحفيظ مصطفى عبدالهادي إدريس، عميدًا لكلية دار العلوم، جامعة أسوان.

• الدكتور محمد الصغير أبوالقاسم همام، عميدًا لكلية الآداب، جامعة أسوان.

• الدكتورة عواطف حامد سيد أحمد حمودة، عميدًا لكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، جامعة أسوان.

إقرأ أيضا

مواعيد ورابط التقديمم في مؤتمر CU-AI Nexus 2026 جامعة القاهرة

صور.. وكالة الفضاء المصرية تطلق كاميرا لرصد الأرض على متن محطة فضائية

منحة رسالة الدكتوراه.. رابط وشروط الحصول على 350 ألف جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي الرئيس السيسي جامعة المنصورة جامعة أسوان

تركي آل الشيخ ينشر صورة لبطل العالم في الكيك بوكسينج بقميص الأهلي
زووم

تركي آل الشيخ ينشر صورة لبطل العالم في الكيك بوكسينج بقميص الأهلي
في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول
نصائح طبية

في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول
بدموع الفرح.. أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
زووم

بدموع الفرح.. أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
أخبار المحافظات

بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
"كانوا طالعين من فرح".. تفاصيل فيديو جلوس ركاب على نوافذ سيارة ميكروباص
حوادث وقضايا

"كانوا طالعين من فرح".. تفاصيل فيديو جلوس ركاب على نوافذ سيارة ميكروباص

