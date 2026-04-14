أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة بعدد من الجامعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

• الدكتور وليد محمد رضا السيد مصطفى، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة المنصورة.

• الدكتور إيهاب عبداللطيف عطية خليفة، عميدًا لكلية العلوم، جامعة المنصورة.

• الدكتورة أمال جمعة عبدالفتاح محمد، عميدًا لكلية التربية، جامعة الفيوم.

• الدكتور محمود محمد محمد فرج، عميدًا لكلية التربية الفنية، جامعة المنيا.

• الدكتور وائل بكري رشيدي هاشم، عميدًا لكلية الآثار، جامعة قنا.

• الدكتور محمد عبدالصبور أحمد خلف، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة قنا.

• الدكتور علاء عبدالحفيظ محمد محمد عبد الجواد، عميدًا لكلية التجارة، جامعة أسيوط.

• الدكتورة مروة إبراهيم إسماعيل خليفة، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة أسوان.

• الدكتور عبدالحفيظ مصطفى عبدالهادي إدريس، عميدًا لكلية دار العلوم، جامعة أسوان.

• الدكتور محمد الصغير أبوالقاسم همام، عميدًا لكلية الآداب، جامعة أسوان.

• الدكتورة عواطف حامد سيد أحمد حمودة، عميدًا لكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، جامعة أسوان.

