11 قرارًا جمهورياً بتعيين عمداء بيهم 4 بجامعة أسوان
كتب : عمر صبري
الدكتور عبدالعزيز قنصوة
أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة بعدد من الجامعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:
• الدكتور وليد محمد رضا السيد مصطفى، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة المنصورة.
• الدكتور إيهاب عبداللطيف عطية خليفة، عميدًا لكلية العلوم، جامعة المنصورة.
• الدكتورة أمال جمعة عبدالفتاح محمد، عميدًا لكلية التربية، جامعة الفيوم.
• الدكتور محمود محمد محمد فرج، عميدًا لكلية التربية الفنية، جامعة المنيا.
• الدكتور وائل بكري رشيدي هاشم، عميدًا لكلية الآثار، جامعة قنا.
• الدكتور محمد عبدالصبور أحمد خلف، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة قنا.
• الدكتور علاء عبدالحفيظ محمد محمد عبد الجواد، عميدًا لكلية التجارة، جامعة أسيوط.
• الدكتورة مروة إبراهيم إسماعيل خليفة، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة أسوان.
• الدكتور عبدالحفيظ مصطفى عبدالهادي إدريس، عميدًا لكلية دار العلوم، جامعة أسوان.
• الدكتور محمد الصغير أبوالقاسم همام، عميدًا لكلية الآداب، جامعة أسوان.
• الدكتورة عواطف حامد سيد أحمد حمودة، عميدًا لكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، جامعة أسوان.
