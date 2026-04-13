عدد الدكتور رأفت محمد شعبان، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المشتركة، المركز القومي للبحوث، تخصص الرقابة الصحية على اللحوم والأسماك ومنتجاتها، عدد من النقاط والنصائح التي أوصى باتباعها للوقاية من الأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق الأسماك.

وجاءت أبرز نصائح الدكتور رأفت شعبان، كما يلي:

تدابير النظافة البيئية

1 - مكافحة القواقع (العائل الوسيط لنقل الميكروبات والطفيليات للأسماك)، من خلال تطبيق برامج تجفيف دورية لقنوات المياه أو باستخدام مبيدات الرخويات.

2 - التخلص الصحي من مخلفات الإنسان والحيوان بعيدًا عن أحواض الأسماك ومصادر المياه.

تدابير التثقيف الصحي

3- يجب إدراك خطر امراض الأسماك ومعرفة طرق انتقالها ودورة حياتها.

4- علاج الحالات البشرية المصابة. مع الفحص الدوري للصيادين والعلاج المُحدد للأفراد المصابين.

5- قد يُساعد القضاء على الكلاب والقطط الضالة، وكذلك الفئران، في كسر دورة الإصابة. مع ضمان صحة الحيوانات الأليفة المنزلية من خلال الفحص الدوري وعلاج الحالات المصابة.

تدابير المعاملة أو الطهي قبل تناول الأسماك

6- السلق لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

7- القلي لمدة 4 دقائق على كل جانب أو أكثر.

8- الشواء الصحيح للوقاية من الطفيليات التي تنقلها الأسماك، أي تنظيف السمك من الأحشاء قبل الشواء، علمًا بأن درجة الحرارة المستخدمة تتراوح بين 60 و80 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة على الأقل.

9- تجنب تناول الأسماك المملحة إلا إذا تم تمليحها جيدًا لمدة أسبوعين على الأقل.

10- تبريد عضلات السمك عند 5 درجات مئوية (حفظها في أرفف الثلاجة) غير كافٍ لقتل الميكروبات، لكن التجميد عند -10 درجات مئوية لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، أو عند -20 درجة مئوية لمدة يومين على الأقل، يكفي لقتل معظم الميكروبات والطفيليات الموجودة بعضلات السمك، ويكفي تشعيع عضلات الأسماك بجرعة من أشعة جاما لا تقل عن 300 كيلو راد لتعطيل الميكروبات والطفيليات في عضلات هذه الأسماك.

توصيات في تصنيع وتخزين الأسماك المملحة

وأوصى لتجنب تلوث الأسماك باستخدام مزيجًا من الملح عالي الجودة والثلج المجروش أثناء عملية التمليح حيث أن استخدام كمية مناسبة من الملح لإنتاج منتجات مملحة بكفاءة، مما يضمن خلو المنتج من السموم البكتيرية.

وأشار إلى أنه يُفضل استخدام الأسماك الطازجة لتحضير السمك المملح، ويجب معالجتها فورًا لمنع نمو البكتيريا وبالتالي التحكم في مستوى الهيستامين في المنتج النهائي، كما يُنصح بتقصير مدة مرحلة التحلل وإخراج السمك بسرعة أثناء عملية التمليس، وتعبئة السمك المملح في علب مناسبة، مثل علب الرنجة، وحفظه في مكان بارد.

