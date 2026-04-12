أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات بجميع مستشفيات جامعة القاهرة، خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك لاستقبال كافة الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات الجراحية، في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين خلال الأعياد.

وكانت مستشفى الطوارئ والاستقبال قد شهدت أمس حريقًا محدودًا، وتم نقل عدد من المرضى إلى الأقسام الداخلية.

7 إجراءات لتعزيز جاهزية المستشفيات خلال الأعياد

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الاستعدادات تشمل الآتي: عمل المستشفيات الجامعية بكامل طاقتها على مدار اليوم وتعزيز تواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين، خاصة في أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لها على الفور والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدليات الطوارئ وتوفير أكياس الدم ومشتقاته بالكميات الكافية وجاهزية الفرق الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة ناتجة عن التسمم الغذائي أو غيره من الحوادث المرتبطة بهذه المناسبة وتوفير الأمصال والعلاجات اللازمة داخل مركز السموم التابع للجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن مستشفيات جامعة القاهرة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الأقسام، تنفيذًا لتوجيهات إدارة الجامعة، استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها على مدار الساعة، مع دعم الأقسام الحرجة بأطقم طبية إضافية من الأطباء والتمريض، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، خاصة حالات التسمم الغذائي والحوادث.

وأشار إلى أنه تم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية، إلى جانب مراجعة جاهزية أجهزة العناية المركزة وأقسام السموم الإكلينيكية، التي تم تدعيمها بالأمصال اللازمة للتعامل مع حالات التسمم الناتجة عن تناول الأسماك المملحة، مؤكدًا تميز الفرق الطبية داخل قصر العيني وقدرتهم على تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

