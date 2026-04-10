يستعد المجلس الصحي المصري، لإطلاق أول بورد مصري للأمراض العصبية التداخلية، خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، إن البورد المصري ستكون مدته عامين، وهو بورد متخصص يقبل الحاصلين على الدكتوراه والزمالة المصرية في الأمراض العصبية، والأشعة التداخلية والتخصصية، والمخ والأعصاب.

وأضاف أن أهمية مرض السكتة الدماغية تنعكس في سرعة التجاوب بالتدخل وإنقاذ الحالات بشكل عاجل لتجنب الإصابة بإعاقة بسبب المرض أو إنقاذ المريض لاستكمال حياته بشكل طبيعي.

وأكد أنه خلال شهرين سيتم فتح باب القبول، وقد تم الانتهاء من إعداد وتجهيز المراكز، وسيتم من خلاله تأهيل عدد كبير من الكوادر لصالح مصر والوطن العربي، مشيرًا إلى أنه أول بورد مصري من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.

اقرأ أيضًا:

