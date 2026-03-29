بسبب الطقس.. قرار عاجل من جامعة القاهرة بشأن متأخري الميدتيرم

كتب : عمر صبري

10:59 ص 29/03/2026

وجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، عمداء الكليات بضرورة إعمال المرونة في التعامل مع طلاب امتحانات منتصف الفصل الدراسي، لاسيما في حالات التأخر الناتج عن الزحام أو تعطل الحركة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد رئيس الجامعة أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون وصول بعض الطلاب في المواعيد المحددة، مشددًا على حق الطالب في عدم تحمّل تبعات ظروف خارجة عن إرادته، وضرورة تمكين الطلاب المتضررين من التقدم بطلبات إعادة الامتحان أو تأجيلها في ذات اليوم، وفق الضوابط المعمول بها.

كما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين الانضباط في سير العملية الامتحانية، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للطلاب، بما يضمن انتظام الامتحانات في أجواء عادلة ومنضبطة.

وأكدت جامعة القاهرة التزامها الدائم بتوفير بيئة تعليمية داعمة وعادلة، تضع مصلحة طلابها في مقدمة أولوياتها، وتستجيب بمرونة لمختلف الظروف الطارئة.

