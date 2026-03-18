استعرض مجلس الشؤون الأكاديمية بجامعة القاهرة الأهلية موقف انتظام الدراسة وبدء التدريس العملي داخل المعامل المركزية، إلى جانب متابعة خطط استكمال تجهيزات المعامل التخصصية لمختلف البرامج الأكاديمية، وذلك استعدادًا للعام الجامعي المقبل 2026/2027، كما ناقش المجلس الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي.

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، بدء الدراسة داخل المعامل المركزية، مؤكدًا أهمية استكمال تجهيز المعامل التخصصية المتقدمة لكافة برامج الكليات العملية، بما يواكب أحدث المعايير التكنولوجية والتعليمية. كما وجه بضرورة الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي، مع إعلان الجداول في توقيت مناسب يتيح للطلاب فرصة كافية للمراجعة.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بالمواصفات المعتمدة للورقة الامتحانية، بحيث تشمل كافة أجزاء المنهج الدراسي، مع تنوع الأسئلة لقياس المستويات المختلفة للطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، على توجيهات رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج في التوقيتات المحددة، بما يحقق مصلحة الطلاب ويعزز كفاءة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشئون الأكاديمية برئاسة الدكتور محمد العطار، وبحضور عمداء القطاعات المختلفة، حيث تم استعراض انتظام تدريس المقررات العملية لطلاب كليات القطاع الصحي داخل المعامل المركزية، والتي تشمل معامل الفسيولوجي والهستولوجي والميكروبيولوجي، إلى جانب معمل الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، مع الاستعداد لتشغيل معمل الفيزياء بكلية الهندسة ومعمل المحاكاة بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على استكمال تجهيزات المعامل التخصصية للبرامج المختلفة خلال العام الجامعي المقبل، والتي تشمل معامل القوى الكهربية بكلية الهندسة، ومعمل المحاكاة بكلية طب الأسنان، ومعامل العلاج المائي والعلاج الكهربائي بكلية العلاج الطبيعي، إلى جانب استكمال تجهيزات معامل كلية التمريض والمعامل الكيميائية.



