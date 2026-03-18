افتتحت جامعة العاصمة فعاليات المعرض الفني الأول للطلاب الوافدين بكلية الفنون الجميلة، في إطار اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الثقافية والفنية وتعزيز التبادل الحضاري بين الطلاب من مختلف الدول.

جاء تنظيم المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة الدكتور ياسر السيد عميد كلية الفنون الجميلة.

وأقيم المعرض بالتنسيق بين كلية الفنون الجميلة ومكتب الطلاب الوافدين بالجامعة، حيث تولت الإشراف على تنظيمه الدكتورة أمنية أحمد يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع الدكتورة لبنى شهاب المشرف على مكتب الطلاب الوافدين.

وشهد المعرض مشاركة متميزة لعدد من الطلاب الوافدين، خاصة من دولة السودان، الذين قدموا مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة التي عكست جمال الطبيعة السودانية وتنوعها الثقافي والإنساني، إلى جانب إبراز ملامح الهوية والتراث السوداني من خلال اللوحات والأعمال الإبداعية المعروضة.

وأشاد الحضور بالمستوى الفني المتميز للأعمال المعروضة، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في دعم الطلاب الوافدين وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز مواهبهم الفنية، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين طلاب الجامعة من مختلف الجنسيات.

ويهدف المعرض إلى تعزيز تجربة الطلاب الوافدين داخل الجامعة، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية، إلى جانب إبراز الهوية الثقافية لكل دولة يمثلها الطلاب، بما يعكس رسالة الجامعة في دعم التنوع الثقافي وتشجيع الإبداع والابتكار الفني بين طلابها.



