شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، في اجتماع مع مسؤولي منظمة اليونسكو، لإجراء مناقشات حول الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا وفرص تعميق التعاون مع منظمة اليونسكو كشريك استراتيجي للجامعة.

وفي مستهل اللقاء، أكد عاشور عمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مصر واليونسكو في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي

وأشار الوزير إلى التطور الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات خلال الفترة الماضية من خلال العديد من الفعاليات والملتقيات العلمية المشتركة، والتي تُوِّجت بتوقيع عدد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى تطلع مصر لتقوية هذه العلاقات وتعزيزها.

وسلط الاجتماع الضوء على أهمية تحديد مكانة التعلم مدى الحياة، وتعزيز الشراكات الأكاديمية، وصياغة رؤية استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون بين اليونسكو والجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا، بالإضافة إلى إجراء مناقشات ثرية حول مضمون الاجتماع.

ويهدف الاجتماع إلى خلق رؤية مشتركة بين جميع الأطراف لتعزيز التعاون بين منظمة اليونسكو والجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا، بجانب التركيز على النواحي التقنية والتشغيلية بين الجامعة الدولية والشركاء الدوليين.

كما شمل اللقاء شرح مفهوم micro credentials وكيفية تطبيقه خلال الجامعة الدولية، وسيتم عقد مؤتمر دولي برعاية اليونسكو في القاهرة في أواخر مارس القادم.

حضر من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات وأمين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بباريس، فيما حضر من جانب وزارة الخارجية، والسفيرة نادين مراد المندوب المناوب بوفد مصر الدائم بمنظمة اليونسكو، والسكرتير أول شريف الشيخ عضو الوفد الدائم لمصر لدى اليونسكو.

وحضر من جانب الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا، كل من الدكتور عمر الحسيني رئيس الجامعة والدكتورة نهى جمال سعيد، مديرة العلاقات الدولية بالجامعة، ومنسقة التعاون مع المدرسة الوطنية العليا للعمارة في غرونوبل، والدكتور أحمد سامي منسق التعاون مع جامعة سابينزا.

وحضر من جانب منظمة اليونسكو، السيدة ستيفانيا جيانيني، المديرة العامة المساعدة لقطاع التربية، اليونسكو، والسيد بورهين شكرون، مدير شعبة السياسات ونظم التعلم مدى الحياة، بقطاع التربية باليونسكو، والسيد نواه ويبستر سوبي، رئيس قسم التعليم العالي، شعبة السياسات ونظم التعلم مدى الحياة، بقطاع التربية باليونسكو، والسيد هيرفيه هوو-مارشان، رئيس قسم الشباب ومحو الأمية وتنمية المهارات، شعبة السياسات ونظم التعلم مدى الحياة، قطاع التربية باليونسكو، بالإضافة إلى لفيف من قيادات اليونسكو والشركاء الدوليين.

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 18 لسنة 2026 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة، ووفقًا للمادة الرابعة من القرار، تتكون الجامعة من الكليات الآتية :(الطب - طب الفم والأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - التمريض - الهندسة - العلوم - الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - العمارة والتخطيط العمراني - الفنون والتصميم - الإعلام - اللغات والترجمة - القانون - التربية - الأعمال - السياحة والفنادق)، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، وأكاديميات ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم لمديري المديريات: تسليم الكتب الدراسية للترم الثاني بالكامل دون تأخير

رئيس جامعة القاهرة يناقش مع مساعد وزير الخارجية تعزيز المنح الدراسية للأفارقة

وزير التعليم: إنهاء نظام الفترات المسائية بالكامل في 2027