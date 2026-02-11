بعد أدائه اليمين.. أول قرار لوزير التعليم العالي الجديد

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، للقيام بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية.

يأتي هذا القرار في إطار ضمان انتظام سير العمل بالجامعة واستكمال مسيرة التطوير والإنجاز، بما يعزز دور الجامعة الأكاديمي والبحثي وخدمتها للمجتمع، ويحافظ على استقرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة.

