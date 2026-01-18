أعلن المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية وظائف الكادرات الخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2026، حيث تم نشر الإعلان على التعاقد بمسمى مساعد باحث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقاً لما ورد باللوائح التنفيذية الصادرة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما يلي شروط التقدم للوظيفة:

• أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم (49) لسنة 1972 أو ما يعادلها ومحققاً للشروط الواردة في اللوائح التنفيذية الخاصة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ومن خريجي أعوام 2020 وحتى 2025.

• أن تكون شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة أو الأجنبية أو الدولية.

• يشترط الحصول على شهادة IELTS Academic بدرجة لا تقل عن 5 أو TOEFL iBTبدرجة لا تقل عن 61 أو TOEIC بدرجة لا تقل عن 605 أو TOEFL ITP بدرجة لا تقل عن 500 من جهة المنح الأصلية بالنسبة لخريجي كليات العلوم والطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والطب البيطري وعلوم الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والحصول على شهادة TOEFL ITP بدرجة لا تقل عن 430 من جهة المنح الأصلية لخريجي كليات الثروة السمكية والزراعة والفنون التطبيقية والاقتصاد المنزلي.

• بالنسبة لخريجي جامعة الأزهر يكون التقدير المعتد به محسوباً بدون المواد الشرعية.

• لن يعتد بشهادة الماجستير المتحصل عليها قبل الإعلان، كما لن يعتد بالتسجيل لدرجة الماجستير قبل إتمام إجراءات التعاقد.

وأوضح المجلس أن عدد الوظائف هي 1183 من خريجي كليات العلوم والهندسة والطب وطب الأسنان والطب البيطري والصيدلة وعلوم الحاسبات ونظم المعلومات والحاسبات والمعلومات والزراعة والثروة السمكية والفنون التطبيقية والاقتصاد المنزلي والآداب في التخصصات المرفوعة على موقع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اضغط هنا، http://www.crci.sci.eg وفقاً لاحتياجات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويشترط لمن يتقدم أن يكون:

• محمود السيرة حسن السمعة

• مستوفياً للشروط الواردة في اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد له اعتباره.

• ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.



وتُملأ الاستمارة المرفوعة على موقع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اضغط هنا http://www.crci.sci.eg بخط اليد ويرفق بها التالي:

• السيرة الذاتية.

• صورة المؤهل الدراسي (بكالوريوس / ليسانس) موضحا بها النسبة المئوية للمجموع الكلي.

• صورة من شهادة درجات للسنوات الدراسية موضحا بها النسب المئوية.

• صورة من شهادة مستوى اللغة الإنجليزية.

• صحيفة الأحوال الجنائية موجهة لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

• صورة شهادة موقف الخدمة العسكرية.

• صورة شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة) لذوي الهمم.

• صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

• صورة من بطاقة الرقم القومي.

• صورة كارنيه نقابة المهندسين للمتقدمين لشغل الوظائف الهندسية.

