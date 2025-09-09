لأول مرة.. قرار وزاري ببدء الدراسة بالدكتوراه المهنية بتجارة سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بدء الدراسة ببرنامج الدكتوراة المهنية بنظام الساعات المعتمدة بكلية التجارة، وذلك بناءً على القرار الوزاري الصادر من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1862 بتاريخ 8 سبتمبر الجاري.

وأوضح النعماني أن هذا القرار يعد انطلاقة قوية جديدة بالكلية، حيث يفتح هذا البرنامج آفاقًا جديدة في التنمية المستدامة والقيادة المؤسسية للملتحقين به، وقد تم اعتماده رسميًا من المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور محمد الصغير عميد الكلية إن شروط الالتحاق بالدكتوراه المهنية هو الحصول على شهادة الماجستير المهني فى إدارة الأعمال أو الماجستير الأكاديمي من أي الجامعات المصرية أو الأكاديميات المعتمدة، مضيفاً أن مدة الدراسة بالبرنامج 3 سنوات تتضمن سنة رسالة دكتوراه مهنية، والسنتين موزعين على أربعة فصول دراسية كل منها تضم 4 مقررات وكل مقرر مدته 3 ساعات أسبوعياً.

جدير بالذكر أن التقديم بالبرنامج سيبدأ اعتباراً من 21 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر القادم، وعلى الراغبين بالالتحاق التقديم بإدارة الدراسات العليا بالكلية بالمقر الجديد للجامعة.