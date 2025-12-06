صور.. أحدث ظهور للدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة MSA

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، تفاصيل احتفالية عربية مميزة، حيث تم تكريم جامعة MSA في الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية واليوم العالمي العربي للمسؤلية المجتمعية والتنمية المستدامة للجامعات العربية والتي شهدت إطلاق مشروع الوقف الخيري للتعليم؛ أحد أهم المبادرات الداعمة لمستقبل التعليم في العالم العربي.

وقد تم الإعلان عن اختيار الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة ومؤسسة "لبلدنا" لتكون سفيرة لهذا الوقف الخيري، تقديرًا لدورها الريادي ومسيرتها الممتدة في تطوير التعليم ودعم المجتمعات العربية، كما حصلت على جائزة "خير" للتنمية المستدامة لعام 2025.

وخلال الاحتفال تم تكريم المهندسة إنجي منصور، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "لبلدنا" ومدير عام إدارة الموارد البشرية بجامعة MSA، باعتبار المؤسسة نموذجًا عربيًا رائدًا في العمل التطوعي والتوعية المجتمعية على مستوى الشرق الأوسط.

