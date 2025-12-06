7 توجيهات من رئيس جامعة القاهرة الأهلية بشأن امتحانات الترم الأول

عقد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، المكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، اجتماعًا موسعًا بمقر الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر لمناقشة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025-2026.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة هبة نوح، مساعد رئيس الجامعة لشئون الفرع الدولي، والدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، والدكتور عبد الهادي العوضي، عميد كليات قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور مصطفى عابدين، عميد كليات القطاع الهندسي، وعدد من عمداء كليات جامعة القاهرة الأم، ومنسقي البرامج، نصر الروبي، أمين عام الجامعة الأهلية، وهاني رضوان، أمين عام الجامعة الأم.

ووجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، الشكر والتقدير لقيادات الجامعة على جهودهم المتميزة في دعم وتسيير العملية التعليمية كالتالي:

1- الإسراع في استكمال المعامل والمكتبات.

2- تطوير المساحات المخصّصة للأنشطة الطلابية مع التأكيد على الالتزام بقواعد الجامعة الأم حفاظًا على عراقتها وتاريخها.

3- الدقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الأهلية بالتنسيق مع كليات الجامعة الأم.

4- مناقشة الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستخدام معامل كليات الجامعة الأم بما يضمن انسيابية العملية التعليمية والعملية التدريبية للطلاب.

5- الترتيبات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

6- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والتي تتضمن جميع أجزاء المقررات الدراسية وأن تشمل الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد، وأن تقيس مستوى الفهم والاستيعاب لدى الطلاب.

7- ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح فور انتهاء كل امتحان لضمان سرعة إعلان النتائج حتى يتسنى للطلاب تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني في المواعيد المحددة لها.

