إعلان نتائج تنسيق مدارس STEM والنيل وبدء مرحلة تقليل الاغتراب

07:35 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

مكتب تنسيق القبول بالجامعات

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء أعمال مراجعة رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس النيل الثانوية الدولية، وإتاحة النتائج عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

كما أعلن المكتب بدء مرحلة تقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

