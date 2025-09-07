خضر لـ"مصراوي": إنشاء "صندوق الطالب" لدعم الطلاب غير القادرين

كتب- عمر صبري:

أعلنت الدكتورة نرمين خضر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، إنشاء "صندوق الطالب" الذي يقدّم مساعدات ودعمًا ماديًا للحالات غير القادرة أو للطلاب الذين قد يمرون بظروف مالية طارئة، حتى لا يقف أي عائق مادي أمام استمرار مسيرتهم التعليمية.

وأكدت خضر خلال تصريحات لـ"مصراوي": أنه سيتم توفير برامج دعم وتسهيلات متنوعة للطلاب سواء عبر خطط سداد مرنة أو عبر تعزيز موارد المكتبة الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الأكاديمية المقدمة دون تحميل الطالب أعباء إضافية، حتى يبقى التعليم الجامعي في متناول الجميع وأن يظل في الوقت نفسه منافسًا من حيث المستوى الأكاديمي عالميًا.

وأوضحت رئيس الجامعة العربية المفتوحة لأولياء الأمور أن الطلاب بين أيدٍ أمينة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على القاعات الدراسية، بل تمتد إلى الأنشطة الطلابية، والبحث العلمي، وريادة الأعمال، والتدريب العملي المرتبط بسوق العمل وأن رسالة الجامعة لا تقتصر على نقل المعرفة بل تمتد إلى صناعة إنسان قادر على مواجهة التحديات ومؤهل ليكون قائدًا في مجتمعه.

