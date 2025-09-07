كتب- عمر صبري:

قالت الدكتور نرمين خضر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، إن المنافسة مع الجامعات الحكومية والخاصة صحية تدفع للتطوير المستمر، موضحة أنهم في الجامعة يدرسون دراسة استحداث برامج جديدة تتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية والإقليمية وتستجيب للتحولات المتسارعة في التعليم وسوق العمل.

وأضافت خضر خلال تصريحات لـ"مصراوي" أنه هناك تطوير منصات تعليمية حديثة تتيح للطالب توفر التعلم التفاعلي عبر محتوى رقمي متنوع يشمل المحاضرات المسجّلة، الفصول الافتراضية والموارد الإلكترونية، بالإضافة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس على توظيف التكنولوجيا التعليمية بأفضل صورة، لضمان أن العملية التعليمية لا تقتصر على نقل المعرفة فحسب بل تخلق بيئة تفاعلية تشجع الطالب على التفكير النقدي والابتكار.

وأكدت رئيس الجامعة العربية المفتوحة أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط بل يمتد إلى إنتاج المعرفة وتوظيفها لخدمة المجتمع لذلك يتم تشجيع البحث العلمي التطبيقي الذي يعالج القضايا التنموية والاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي، وإدماج الطلاب في مشروعات بحثية يقودها أعضاء هيئة التدريس مما يمنحهم فرصة لاكتساب مهارات بحثية متقدمة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المناهج بحيث لا يكون دورها مقتصرًا على الجانب التطبيقي فقط بل تصبح جزءًا من الثقافة الأكاديمية للطالب إلى جانب ذلك.

وأشارت إلى وجود وحدات دعم أكاديمي تساعد الطلاب على تجاوز أي صعوبات دراسية إلى جانب برامج إرشاد فردي وجماعي لمتابعتهم بشكل مستمر، وتوفير استشارات اجتماعية ونفسية متخصصة وطبيب نفسي لمساندة الطلبة عند الحاجة لأن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من نجاح التجربة التعليمية، ودمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كامل في العملية التعليمية بتوفير خدمات تعليمية ميسّرة ومحتوى رقمي متكيف مع قدراتهم إضافة إلى تسهيلات خاصة أثناء الامتحانات، وتوفير فرصًا للتدريب الميداني داخل مؤسسات وشركات لمنح الطلاب خبرة عملية مباشرة ومهارات تطبيقية، فضلًا عن توفير منح دراسية أمام أكبر عدد ممكن من الفتيات والشباب مع التركيز على تمكين الطالبات في المجالات التكنولوجية والقيادية.

