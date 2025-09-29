جامعة بنها تحتفل بالتميز العلمي في دورتها الحادية عشرة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الاحتفالية الحادية عشرة بيوم التميز العلمي بالجامعة، بحضور كبار المسؤولين وأوائل الخريجين والطلاب.

وأكد الجيزاوي أن تكريم المتميزين يعكس ثقافة الإبداع والريادة، ويبرز جهود الفائزين بجوائز الجامعة والمتميزين في البحث العلمي والنشر الدولي، مشددًا على أن التميز ثمرة الجد والاجتهاد والمثابرة.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية دعم البحث العلمي باعتباره محركًا للتنمية وصناعة المستقبل، مشيرة إلى استراتيجيات الجامعة لتطوير الدراسات العليا وتعزيز النشر الدولي والشراكات البحثية.

وكرّمت الجامعة خلال الاحتفالية أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز الدولة، والباحثين ضمن أفضل 2% على مستوى العالم لعام 2024، والمتميزين في النشر العلمي الدولي، إلى جانب الإداريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وأوائل كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025.