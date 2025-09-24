استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، العام الدراسي الجديد بمنظومة تعليمية متكاملة تسعى من خلالها إلى تقديم تجربة أكاديمية متميزة تواكب المعايير العالمية، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات الخاصة في مصر، وذلك بدعم من خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، الذي يؤمن بأن التعليم هو أساس النهضة، ويحرص على ترسيخ تجربة تعليمية تليق بمكانة الجامعة الرائدة.

وتطبق الجامعة نظامًا تعليميًا يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية والمعامل المتطورة، مع التوسع في البرامج المتخصصة والشهادات المشتركة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

كليات متنوعة وتخصصات مستقبلية.. وخطة متكاملة لمواكبة التطورات العالمية في التعليم العالي

وتضم الجامعة مجموعة واسعة من الكليات والتخصصات تشمل: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، الإعلام، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا المعلومات، العلوم التطبيقية، الاقتصاد والإدارة، التمريض، اللغات والترجمة وغيرها.

وتحرص الجامعة على استقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس أصحاب الخبرات الأكاديمية والمهنية المتميزة، ممن تلقوا تعليمهم وتدريبهم في كبرى الجامعات المصرية والعالمية، لضمان تقديم محتوى علمي متطور يلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.

كما توفر الجامعة بيئة جامعية متكاملة تشمل بنية تحتية متقدمة وخدمات طلابية متكاملة، سواء في السكن أو الأنشطة أو الرعاية الصحية، بجانب الاهتمام بتنمية المهارات العملية والشخصية للطلاب عبر مراكز متخصصة للتدريب والتطوير وريادة الأعمال.

د. هالة المنوفي القائم بأعمال رئيس الجامعة: نستقبل العام الدراسي الجديد بمناهج مطورة وبيئة تعليمية محفزة للتميز

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هالة المنوفي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن العام الدراسي الجديد ينطلق بخطة طموحة ترتكز على الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية، مشيرة إلى أن الجامعة سخرت كل إمكانياتها لضمان بداية قوية ومنضبطة.

وأضافت أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة، سواء من حيث تطوير المناهج وفقا لأحدث المعايير الدولية أو من خلال دعم الطلاب بالأنشطة والبرامج التي تنمّي مهاراتهم العملية والشخصية، موضحة أن العام الجديد يشهد انطلاقة جديدة تعكس إصرار الجامعة على مواكبة التطورات العالمية في التعليم العالي.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.