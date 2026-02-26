إعلان

وزير التعليم العالي ينعى عصام سالم رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق

كتب : عمر صبري

12:36 م 26/02/2026 تعديل في 12:53 م

الدكتور عصام سالم، محافظ الإسكندرية الأسبق

نعى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور عصام سالم، محافظ الإسكندرية الأسبق، ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور عصام أحمد سالم يُعد أحد القيادات الأكاديمية والإدارية البارزة، وتميزت مسيرته بالعطاء الوطني المستمر، حيث تقلد العديد من المناصب الرفيعة التي ساهمت في تعزيز الأداء الأكاديمي والمهني، وأبرزها محافظ الإسكندرية الأسبق، ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، فضلًا عن إسهاماته العلمية والأكاديمية أستاذًا للهندسة الميكانيكية، ودوره في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع.

