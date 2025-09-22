صور.. مهرجان رياضي بجامعة حلوان مع انطلاق العام الجامعي الجديد

كتب – عمر صبري:

انطلقت فعاليات مهرجان الألعاب الرياضية بجامعة حلوان مع بداية العام الجامعي الجديد، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من الطلاب. وينظم المهرجان الإدارة العامة لرعاية الطلاب في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز روح المنافسة والتعاون.

ويضم المهرجان ألعابًا فردية وجماعية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، و"بادل كرة القدم"، بمشاركة فرق طلابية من مختلف الكليات. ويهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية، وصقل مهارات الطلاب، وتعزيز روح الانتماء، ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.

وشهد اليوم الأول حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، في أجواء احتفالية تخللتها عروض رياضية واستعراضية، ومسابقات ترفيهية، مع توزيع جوائز على المشاركين.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن المهرجان يأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية الهادفة إلى بناء شخصية متكاملة للطالب الجامعي، تجمع بين التفوق الأكاديمي والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والثقافية.

أُقيم المهرجان تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وتواصل الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان تنظيم فعاليات متنوعة على مدار العام، تتضمن مهرجانات رياضية، مسابقات ثقافية، رحلات ترفيهية، ومعسكرات تدريبية.

