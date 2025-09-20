رئيس جامعة حلوان يوجّه رسالة للطلاب الجدد: لا تخافوا

كتب- عمر صبري:

وجّه الدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، كلمة ترحيب بالطلاب الجدد في مستهل العام الجامعي 2025-2026، معبّرًا عن سعادته بانضمامهم إلى أسرة الجامعة، قائلًا: "بكل فخر واعتزاز نرحب بكم في بداية مرحلة جديدة من حياتكم الأكاديمية والمهنية".

وأكد رئيس الجامعة، أن اختيارهم لطريق العلم هو بداية رحلة ثرية، مشددًا على أن جامعة حلوان ليست مجرد قاعات دراسية ومحاضرات، بل هي فضاء للنمو والاكتشاف وصناعة الذات، حيث سيجد الطلاب بيئة محفزة، وأساتذة داعمين، وزملاء يتشاركون معهم الطموح والشغف.

وخاطب قنديل الطلاب قائلًا: "لا تخافوا التحديات، فكل تجربة ستثري شخصياتكم وتفتح أمامكم آفاقًا جديدة. نتمى لكم بداية قوية مليئة بالحماس والفضول والإصرار على تحقيق أحلامكم. أنتم اليوم طلاب جامعة حلوان، وغدًا قادة ومبدعون".

