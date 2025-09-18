كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية قرر منح الدكتور محمود صقر، أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا السابق، والمستشار العلمي والثقافي المصري الأسبق في اليابان، درجة الدكتوراه الفخرية، وذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس العلمي للمعهد.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمساهماته البارزة في تعزيز مكانة مصر العلمية داخل المعهد، ودوره في ترسيخ التعاون البحثي بين الجانبين، إضافة إلى جهوده في ترقية عضوية مصر بالمعهد إلى "عضو كامل"، لتصبح أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط تحظى بهذه المكانة.

كما كان الدكتور صقر أول وزير مفوض لمصر في لجنة المفوضين المسؤولة عن إدارة المعهد وصياغة سياساته.

يُذكر أن المعهد المتحد للعلوم النووية يعد منظمة بحثية حكومية دولية مرموقة، ومركزًا عالميًا متميزًا يجمع بين البحوث النظرية والتجريبية وتطوير التقنيات الحديثة والتعليم الجامعي.

وقد ترك الدكتور صقر بصمات مؤثرة على منظومة البحث العلمي في مصر خلال العقدين الأخيرين، حيث شغل العديد من المناصب وأطلق مشروعات ومبادرات قومية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال ونقل وتوطين التكنولوجيا. ومن أبرزها:

مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين.

البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق".

برنامج نوادي ريادة الأعمال.

إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا بالجامعات المصرية.

مبادرة علماء الجيل القادم.

الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محاصيل الغذاء.

جامعة الطفل.

الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية.

المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

مشروع "الطريق إلى نوبل".

وعلى الصعيد الدولي، أسس الدكتور صقر مقرًا إقليميًا لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية بالقاهرة، مما أتاح فرصًا أكبر لتعزيز مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، وأسهم في انخراط عدد كبير من الباحثين المصريين في هيئاته وإدارته.

