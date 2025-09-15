تنسيق الأزهر 2026.. موعد إعلان نتيجة القبول بكليات القاهرة والأقاليم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2026/2025.

ومن المقرر، أن تغلق بوابة مصر الرقمية، مساء غد، باب تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني في الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2026/2025.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم سيغلق مساء غد الثلاثاء أمام جميع الطلاب والطالبات، على أن تستغرق مدة تسكينهم بالكليات طبقا لرغباتهم وحصولهم على الحد الأدنى، يوما كاملا وهو يوم الأربعاء 17 من سبتمبر الجاري.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2026/2025، يوم الخميس المقبل، في مؤتمر صحفي يعقده رئيس جامعة الأزهر بمقر الإدارة بمدينة نصر.

ونوه المصدر، إلى أنه سيتم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بجميع الكليات والمعاهد وكذلك كل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالبرامج الخاصة والتنسيق الداخلي الخاص بها.

وفتحت بوابة مصر الرقمية، مساء الخميس، باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم للطلاب والطالبات الناجحين في الدورين الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، وحتى غد الثلاثاء الـ 17 من سبتمبر الجاري.

ويتميز تنسيق هذا العام عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها في الجامعة؛ وهي:

١- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

٢- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

٣- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

٤- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

١- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

٢- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

١- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

٢- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

ويمكن تسجيل الرغبات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

