غدًا.. آخر موعد لطلاب مدارس النيل لتسجيل تقليل الاغتراب والتحويلات

04:38 م السبت 13 سبتمبر 2025

موقع التنسيق الإلكتروني

كتب- عمر صبري:

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني، أنه متاح أمام طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية تسجيل رغباتهم لتقليل الاغتراب والتحويلات غير المناظرة حتى الساعة السابعة من مساء غدٍ الأحد، وذلك من خلال موقع التنسيق: https://tansik.digital.gov.eg

وأوضح مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أنه انتهى من مراجعة رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس النيل، وأتاح النتائج على الموقع الإلكتروني ذاته.

وأضاف المكتب أن مرحلة تقليل الاغتراب بدأت رسميًا لهذه الفئة من الطلاب، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

موقع التنسيق الإلكتروني مدارس النيل تقليل الاغتراب والتحويلات
