موعد مقابلات المرشحين لرئاسة جامعة أسيوط الأهلية

كتب- عمر صبري:

أعلنت لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عن عقد المقابلات الخاصة بالمرشحين لرئاسة جامعة أسيوط الأهلية يوم السبت 13 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي، 7 شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا، حي السفارات بمدينة نصر.

كانت اللجنة، قد نشرت في وقت سابق القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة خمس جامعات أهلية هي: المنصورة، الزقازيق، شرق بورسعيد، أسيوط، وجنوب الوادي، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 51 مرشحًا موزعين على الجامعات الخمس.

يذكر أن لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية تضم في تشكيلها إلى جانب الدكتور أشرف حاتم، كلًا من الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، إضافة إلى ممثل عن مجلس الجامعة وآخر عن مجلس الأمناء.

لمزيد من التفاصيل حول القوائم النهائية للمرشحين يمكن زيارة الموقع الرسمي لمجلس الجامعات الأهلية، اضغط هنا.

