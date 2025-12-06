"عاشور" يهنئ "الأعلى للجامعات" لحصوله على 4 شهادات "أيزو"

كتب- عمر صبري:

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأسرة العاملين بالمجلس، لحصول المجلس الأعلى للجامعات على 4 شهادات للمطابقة الدولية (الأيزو)، وفي مقدمتها شهادتا الحوكمة ISO 37000:2021 و نظام إدارة المعرفة ISO 30401:2018، كأول جهة وطنية في مصر تحصل على هاتين الشهادتين باعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC.

وأكد الوزير، في بيان، أن هذا الإنجاز يعكس التزام المجلس بتطبيق معايير الجودة العالمية، ويمثل دعمًا قويًا للسياسات الوطنية والأطر الاستراتيجية للتعليم الجامعي والبحث العلمي، بما يتسق مع "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

