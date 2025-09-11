"عين شمس الأهلية" تعلن ضوابط متطلبات اللغة الإنجليزية لطلاب الطب 2025

كتب- عمر صبري:

أصدرت جامعة عين شمس الأهلية، قرارًا يخص متطلبات اللغة الإنجليزية للطلاب الملتحقين بكلية الطب للعام الجامعي 2025/2026.

وأوضحت الجامعة، في قرارها، أنه يشترط تقديم شهادة إثبات المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية أثناء المقابلة الشخصية، مشيرةً إلى أنه تسهيلًا على الطلاب ونظرًا لصعوبة حجز مواعيد امتحانات IELTS و TOEFL في الوقت الحالي، سيتم هذا العام قبول نتائج اختبار اللغة الإنجليزية الصادر عن مركز الخدمة العامة بالجامعة، مع إمكانية الحجز عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، اضغط هنا.

وبيّنت الجامعة، أن الحد الأدنى للمستوى المقبول في اختبارات تحديد المستوى هو:

- TELP (مركز الخدمة العامة بالجامعة): 400 درجة

- IELTS: 6 درجات

- TOEFL iBT: 60 درجة

وأضافت أنه يُعفى من شرط تقديم الامتحان الطلاب الحاصلون على الدرجات التالية في الشهادات المعادلة:

- IGCSE: تقدير A أو A* في مادة اللغة الإنجليزية

- الدبلومة الأمريكية: 90% في مادة اللغة الإنجليزية

- البكالوريا الدولية (IB): درجة 5 في مادة اللغة الإنجليزية

