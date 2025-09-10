جامعة بنها الأهلية تعلن موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، عن بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المقبولين بكلياتها للعام الجامعي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري بمقر الجامعة بمدينة العبور، في إطار استكمال إجراءات القبول والتحاق الطلاب بالكليات المختلفة.

وأكدت الجامعة في بيان رسمي ضرورة تسجيل الطلاب لموعد الكشف قبل 24 ساعة من الحضور، مشيرة إلى أن المواعيد موزعة حسب الكليات، حيث تبدأ يومي الأحد والإثنين 14 و15 سبتمبر لطلاب كليتي طب الأسنان والعلاج الطبيعي، ويليها يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 سبتمبر لكليتي الطب البشري والطب البيطري، فيما خصص يوم الخميس 18 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة، ويوم السبت 20 سبتمبر لطلاب كلية علوم الحاسب، بينما سيكون يوم الأحد 21 سبتمبر مخصصًا لكليتي الفنون البصرية وعلوم الطاقة، ويُختتم الكشف يوم الإثنين 22 سبتمبر لطلاب كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال.

وأوضحت الجامعة أن إجراءات التسجيل تتضمن ملء نموذج الكشف عبر الرابط الإلكتروني المخصص، ثم طباعة الاستمارة والتوجه في الموعد المحدد مصطحبين صورة بطاقة الرقم القومي، واستمارة الكشف، وصورة شخصية، على أن يكون الدخول من بوابة (7) بمبنى (B)، وذلك من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 2:30 ظهرًا.