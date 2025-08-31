كتب- عمر صبري:

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جيهان عزام عميد الكلية، ورشة عمل لطلاب برنامج إعداد معلمي الحضانة بعنوان "تعزيز مفهوم التعلم من خلال اللعب باستخدام الألواح الخشبية"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الجامعة حريصة على تقديم تجارب تعليمية مبتكرة تعزز مهارات الطلاب العملية وتواكب النظم العالمية، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تُعد الأساس في تكوين شخصية الطفل وتنمية إبداعه.

وأضاف أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس انفتاح جامعة القاهرة على التجارب الدولية الناجحة، ويمنح الطلاب فرصة للتعرف على أساليب تعليم حديثة ترفع من جودة العملية التعليمية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسعى إلى تطوير تجربة التعلم لتكون أكثر تفاعلية وواقعية، مشيرًا إلى أهمية إكساب الطلاب خبرات عملية مبكرة، مثل التعلم من خلال اللعب، بما يساهم في تنمية قدراتهم الإبداعية واستعدادهم للمستقبل.

وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة جيهان عزام، على أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق استراتيجيات التعلم الحديثة ودمج الممارسات العالمية في مناهجها وبرامجها الأكاديمية، بما يعزز كفاءة خريجيها وقدرتهم على الإبداع في مجال الطفولة المبكرة.

وأوضحت أن الورشة التي قدمتها الخبيرة اليابانية الدكتورة ساناي إندو شهدت تفاعلاً واسعًا من الطلاب الذين أشادوا بالتجربة، لما لها من قيمة في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي وفق الفلسفة اليابانية في التربية المبكرة.

