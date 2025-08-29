إعلان

موعد تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني بالثانوية العامة

02:33 م الجمعة 29 أغسطس 2025

التنسيق الإلكتروني

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسي 2025، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الرغبات سيكون متاحًا عقب حصول الطلاب على شهادات النجاح من مدارسهم، في إطار استكمال أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

وشددت وزارة التعليم العالي على ضرورة الاحتفاظ بالرقم السري وعدم الإفصاح عنه، حفاظًا على سرية البيانات وحماية اختيارات الطلاب من أي تعديل غير مصرح به.

الدور الثاني بالثانوية العامة وزارة التعليم العالي التنسيق الإلكتروني
