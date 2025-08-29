كليات ومعاهد بجامعة الأزهر يحظر التحويل إليها.. تعرف عليها

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفتح جامعة الأزهر، السبت المقبل، باب التحويلات بين كليات القاهرة والأقاليم بداية من يوم السبت المقبل، الموافق 30 من أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 25 من سبتمبر القادم 2025م.

وينشر "مصراوي" الكليات والمعاهد التي لا يمكن التحويل إليها، بناء على ما أٌقرته جامعة الأزهر بشأن ضوابط التحويلات، على النحو التالي:

-لا يجوز التحويل ونقل القيد من كليات الجامعة إلى المعاهد الملحقة بكلية العلوم.

-يحظر التحويل ونقل قيد الطلاب الحاصلين على شهادة تخصص القراءات المقيدين في كلية القرآن الكريم بطنطا.

-شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في القاهرة.

-الطالبات المقيدات بشعبة الترجمة الفورية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

-الطالبات المقيدات بشعبة الترجمة الفورية بكليات البنات الأزهرية في طيبة وأسوان، والعاشر من رمضان، والدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف.

-يحظر التحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية قبل افتتاح كليات أو شعب لعدم وجود حد أدنى للقبول.

-محظور التحويل ونقل القيد إلى كليات بها اختبار قدرات.

-يحظر التحويل ونقل القيد إلى كلية التمريض بنات بالقاهرة أو دمياط أو أسيوط، وكذلك معاهد التمريض بالجامعة.

-يحظر التحويل للطلاب والطالبات الذين لهم فرص استثنائية من الخارج.

