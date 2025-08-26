افتتاح تطوير مسرح ومدرج زراعة القاهرة بدعم من الشيخ سلطان القاسمي

كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أعمال تجديد وتطوير مسرح كلية الزراعة "حشاد" والمدرج الرئيسي "حفناوي" بالكلية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحديث الشامل التي تمت بدعم من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة الشارقة، في إطار دعمه المستمر للعلم والثقافة داخل جامعة القاهرة.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن يحيى أمين، عميد كلية الزراعة، وممثلون عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ووكلاء الكلية وكبار أساتذتها، وعدد من عمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، والأستاذ هاني رضوان، أمين عام الجامعة، والطالب باسم الجوهري، رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

ووجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق الشكر إلى سمو الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، على دعمه الكريم لجامعة القاهرة بوجه عام، وكلية الزراعة خاصة، كونه أحد أبرز خريجيها، مضيفًا أن ما يقدمه الشيخ القاسمي ليس مجرد دعم مادي، بل هو تجسيد لمعنى الانتماء الأصيل ورسالة إنسانية وحضارية تؤكد أن جامعة القاهرة حاضرة دائمًا في قلب وعقل أبنائها، وصرح شامخ للعلم والمعرفة يستمد قوته من وفائهم وعطائهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن نهضة الجامعة تبدأ من كلية الزراعة، مشددًا على أنها منارة تعليمية وبحثية ممتدة عبر تاريخها العريق، ورمز للإنتاج والخدمة المجتمعية، وأسهمت عبر عقود في تخريج رواد وباحثين ومبدعين كان لهم دور بارز في خدمة الوطن والإنسانية.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن يحيى أمين، عميد كلية الزراعة، إن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان والعلم الذي يبني العقول والثقافة التي تبني الوجدان، وإن الشباب هم أساس بناء الأوطان، مشيرًا إلى أن مدرج "حفناوي" الذي تم تطويره وتجديده يستوعب نحو 600 طالب وطالبة، كما يستوعب مسرح "حشاد" نحو 300 شخص، وقد جرى تجديدهما بدعم من سمو الشيخ سلطان القاسمي ليصبحا منارة للإبداع والعلم ومجالًا رحبًا للتعبير الثقافي والفني، ليسهما في بناء شخصية الطلاب. ووجّه الشكر إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، على دعمه الكامل لكلية الزراعة وجميع كليات الجامعة.

وعلى هامش الافتتاح، شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق العرض المسرحي "النمرود" من تأليف الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، كما أهدى الدكتور أيمن يحيى نسخة من المصحف الشريف لرئيس الجامعة.

