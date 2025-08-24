كتب- عمر صبري:

تستضيف القاهرة فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع لعلوم المواد وتقنية التصنيع (MSMT 2025) خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025 بفندق سوفيتيل الجزيرة، والذي ينظمه مركز بحوث وتطوير الفلزات (CMRDI) بالتعاون مع الجمعية المصرية لأبحاث المواد (Eg-MRS)، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للجمعية المصرية لأبحاث المواد.

ويستعرض المؤتمر أحدث الأبحاث والابتكارات في مجالات: علوم وتكنولوجيا المواد، اللحام، التصنيع بالتقنيات الإضافية، النانوتكنولوجي وتطبيقاته، التآكل وحماية المواد، تحليل أسباب الانهيارات، التقنيات الخضراء والاستدامة الصناعية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين الباحثين والأكاديميين والخبراء الصناعيين، وإتاحة منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التطورات الحديثة في علوم المواد والتقنيات الصناعية المتقدمة.

وللاطلاع على تفاصيل المؤتمر والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني اضغط هنا.





اقرأ أيضاً:

التعليم تكشف حقيقة حرمان طلاب البكالوريا المصرية من بعض الكليات

تعرف على موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025





التعليم العالي تكشف مستجدات أزمة التلاعب في تنسيق طالبة بمدارس المتفوقين