طرحت كلية التربية بجامعة حلوان برنامج معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات، وهو من البرامج المتخصصة ذات الطابع العملي والتطبيقي، والذي يُعِد الطالب ليكون معلمًا محترفًا متمكنًا من اللغة الإنجليزية، ومؤهلاً لتدريسها بمهارات تكنولوجية ومعرفية حديثة، لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2025.

يُدرس البرنامج بنظام الساعات المعتمدة على مدار أربع مستويات دراسية (ثمانية فصول دراسية)، ويقبل خريجي الثانوية العامة وفقًا لمجموع القبول بالكلية، مع تطبيق المعايير الداخلية المعتمدة من الكلية.

ويُكسب البرنامج طلابه المهارات اللغوية والتواصلية اللازمة، ويؤهلهم للتدريس في المدارس الدولية والخاصة، إضافةً إلى فرص العمل في الترجمة، السياحة، الإرشاد، والمجالات التربوية والبحثية المرتبطة بتدريس اللغة الإنجليزية.

يتميز البرنامج بفرص التدريب العملي أثناء الدراسة داخل المدارس الدولية للغات، كما يفتح قنوات تواصل فعالة مع مؤسسات مرموقة مثل الجامعة الأمريكية والمعهد البريطاني ومراكز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية، ما يمنح الخريجين ميزة تنافسية فريدة داخل وخارج مصر.

ويُعد هذا البرنامج من البرامج الفريدة على مستوى كليات التربية في الجامعات المصرية، مما يعزز مكانة خريجيه في سوق العمل محليًا ودوليًا.

