أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان عن برنامج معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية واللغات، ويُعد من البرامج الرائدة في الجامعات المصرية، حيث يجمع بين التميز الأكاديمي، الوعي الثقافي، والمهارات التكنولوجية الحديثة لتأهيل معلمي اللغة الألمانية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية ضمن تنسيق الجامعات 2025.

أهداف البرنامج:

إعداد معلم متمكن من الكفاءات اللغوية والمهارات التربوية.

تطوير القدرة على التواصل الفعّال مع الثقافات المختلفة.

مواكبة أحدث المستجدات العالمية في طرق تدريس اللغات الأجنبية.

الجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي داخل المدارس الدولية والخاصة.

شروط القبول ونظام الدراسة:

يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وفق مجموع القبول بكلية التربية.

استيفاء المعايير والشروط الأكاديمية الداخلية للكلية.

نظام الدراسة: ساعات معتمدة على مدار 4 مستويات دراسية (8 فصول) بواقع 18-20 ساعة معتمدة لكل فصل.

يمنح البرنامج درجة ليسانس في الآداب والتربية (تخصص معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية واللغات).

فرص العمل بعد التخرج:

تدريس اللغة الألمانية بالمدارس الدولية ومدارس اللغات.

العمل في مجالات الترجمة والإرشاد السياحي.

الانضمام للمراكز البحثية والتربوية.

تقديم المشورات التعليمية والمهنية في بيئات متعددة.

