رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للمدينة الجامعية للطلاب بمنطقة بين السرايات، شملت مباني 7 و9 و11 لمتابعة أعمال الصيانة الشاملة الجارية بها، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والأمان في جميع غرف الإقامة، بما يضمن توفير بيئة ملائمة وآمنة للطلاب خلال فترة إقامتهم.

وتأتي الجولة في إطار اهتمام إدارة الجامعة بتهيئة المدن الجامعية وجاهزيتها لتكون مكانًا مناسبًا للإعاشة والإقامة وممارسة الأنشطة، وفي ضوء استراتيجية الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز تجربتهم الأكاديمية.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الهادي العوضي، مستشار رئيس الجامعة لشؤون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، والدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، إلى جانب محمود عياد مدير عام المدن الجامعية، وحسين حلمي مدير مدينة الطلبة، وعدد من مسؤولي المدن والإدارة الهندسية.

وخلال الجولة، ناقش رئيس الجامعة مع جهات التنفيذ مختلف الأعمال، مؤكدًا الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان، وموجهًا بتسريع وتيرة العمل لتكون المباني جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتشمل أعمال الصيانة: طلاء الواجهات والمداخل والممرات، ودهانات الغرف، وتجديد الأرضيات ودورات المياه، وتطوير أنظمة الإضاءة وصالات المذاكرة، إضافة إلى تركيب النوافذ، كما تفقد رئيس الجامعة الأعمال الجارية بحدائق المدينة لتحسين مظهرها العام.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق حرص إدارة جامعة القاهرة على تحسين أوضاع المدن الجامعية ووضعها على رأس الأولويات، بما يضمن توفير أفضل سبل الرعاية للطلاب وتسكينهم في أماكن تليق بهم، مع تهيئة كل وسائل الأمان والراحة أثناء إقامتهم، مما يقلل من شعورهم بالاغتراب، ويمنح الأسر الاطمئنان على أبنائهم، باعتبار أن المدن الجامعية ليست مجرد أماكن للسكن، وإنما بمثابة البيت الكبير للمقيمين فيها.

وأضاف أن جميع عمليات التطوير والتجديد والصيانة بمباني مدينة الطلاب تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المدن وتشغيل الأماكن التي خرجت عن الخدمة، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة استعدادًا لبدء تسكين الطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة ودعم المدن الجامعية وتوفير احتياجات الغرف بما يحقق حياة متكاملة للطلاب المغتربين، سواء على المستوى التعليمي أو الاجتماعي، مع توفير بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة بما يحفزهم على النجاح والتفوق الدراسي.

جدير بالذكر أن المدن الجامعية بجامعة القاهرة تستوعب نحو 14 ألف طالب وطالبة، وتشمل مدينة الطلبة ببين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة الطالبات بالجيزة، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد التي ستستقبل طلاب جامعة القاهرة الأهلية، إضافة إلى البيوت الخارجية التي تقدم خدمات السكن للطلاب والطالبات بمختلف المناطق.

