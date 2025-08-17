كتب – عمر صبري:

أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بنتائج الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2025، الذي يُعَد أحد أبرز التصنيفات العالمية المرموقة، حيث أظهرت النتائج إدراج 6 جامعات مصرية ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وذلك من بين 2500 جامعة شملها التقييم لاختيار الأفضل بينها.

وكشفت نتائج تصنيف شنغهاي الأكاديمي للجامعات العالمية (ARWU) لعام 2025 أن جامعة القاهرة حافظت على صدارتها لقائمة الجامعات المصرية، بعدما جاءت في الفئة (401-500) عالميًا، لتظل ضمن قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وجاءت جامعة الإسكندرية في الفئة (501-600) عالميًا، تلتها كل من جامعة عين شمس وجامعة المنصورة في الفئة (601-700).

كما أُدرجت جامعة الأزهر في الفئة (701-800)، بينما جاءت جامعة الزقازيق في الفئة (901-1000)، ليصل بذلك عدد الجامعات المصرية المُدرجة ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة لهذا العام إلى 6 جامعات.

وأكد الوزير أن هذا التطور يعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها الجامعات ومراكز البحث العلمي من أجل رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي، والالتزام بمعايير الجودة العالمية، بما يضع المؤسسات التعليمية المصرية على الطريق الصحيح نحو الانفتاح الدولي وتطبيق المرجعيات العالمية في مجالات التعليم والبحث.

وشدد عاشور على أن تحقيق الجامعات المصرية مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية لا يُعَد مجرد إنجاز رقمي، بل يمثل شهادة عملية على تطور مستوى التعليم والبحث العلمي والخدمات المجتمعية التي تقدمها تلك الجامعات، وهو ما يبرهن على قدرتها على المنافسة في الساحة العالمية، موضحًا أن هذا التقدم يعزز من مكانة مصر كمنصة تعليمية إقليمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم "شنغهاي" (ARWU) نُشر لأول مرة في يونيو 2003 من قِبَل مركز الجامعات ذات المستوى العالمي (CWCU) بكلية الدراسات العليا للتعليم (معهد التعليم العالي سابقًا) بجامعة شنغهاي في الصين، ويتم تحديثه سنويًا منذ عام 2009. ويشمل التصنيف أكثر من 2500 جامعة على مستوى العالم، فيما يتم نشر قائمة بأفضل 1000 جامعة فقط.

ويعتمد التصنيف على 6 مؤشرات رئيسية، هي: عدد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل (10%)، عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل وميدالية فيلدز في الرياضيات (20%)، عدد العلماء ذوي الاستشهادات العالية المُدرجين في قاعدة بيانات Clarivate (20%)، عدد الأبحاث المنشورة في مجلتي Nature وScience (20%)، عدد الأبحاث المفهرسة في Science Citation Index – Expanded وSocial Sciences Citation Index (20%)، الأداء الأكاديمي للفرد في الجامعة (10%).