تعيين الدكتور أشرف مهران عميدًا لكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية

أعلن الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن تعيين الدكتور أشرف مهران عميدًا لكلية الهندسة، وذلك بعد اعتماد القرار من مجلس أمناء الجامعة.

يمتلك الدكتور أشرف مهران مسيرة أكاديمية حافلة، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة شيفيلد البريطانية عام 2003، وبدأ مشواره الأكاديمي عضوًا بهيئة تدريس الكلية الفنية العسكرية، ليتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب مدير الكلية.

قدّم مهران إسهامات بارزة في مجالات التدريس والبحث العلمي، إذ درّس لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا في عدد من الجامعات المصرية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، فضلًا عن نشره أبحاثًا علمية في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمرات دولية ومجلات علمية مرموقة.

كما شغل منصب باحث زائر بجامعتي كالجاري الكندية وولاية أوهايو الأمريكية، وانتُخب عضوًا رفيع المستوى بالمعهد العالمي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات تقديرًا لإسهاماته المتميزة في مجاله.

