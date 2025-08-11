مدتها 15 ساعة.. تفاصيل ورش صيفية للأطفال والشباب بفنون تطبيقية حلوان

كتب- عمر صبري:

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان عن بدء التسجيل في سلسلة من الورش الصيفية المخصصة للأطفال والشباب، والتي تهدف إلى تنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى المشاركين، وتعزيز ثقافة الفن والتذوق الجمالي في المجتمع، التي تقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور شريف حسن عميد الكلية، الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي ورشة "الرسم للمبتدئين" كأولى الورش المطروحة هذا الصيف، وهي مصممة خصيصًا لتقديم أساسيات فن الرسم بطريقة مبسطة وتفاعلية، تشمل التعرف على مبادئ الرسم الأساسية، فهم قواعد المنظور وكيفية تطبيقها، دراسة الظل والنور وتأثيرهما على العمل الفني، التعرف على أنواع الألوان المختلفة، تعلم طرق الدمج اللوني لإنتاج أعمال فنية متكاملة.

مدة الورشة: 15 ساعة تدريبية وتستهدف الأطفال والشباب من مختلف الأعمار والمستويات، تهدف الورشة إلى اكتشاف المواهب الفنية المبكرة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعد المشاركين على التعبير عن أنفسهم من خلال الفن، تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجال الفنون التطبيقية.

ويمكن للراغبين التواصل مع إدارة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان حيث تعقد الورشة خلال الفترة من ١٧ : ٣١ أغسطس ٢٠٢٥.

اقرأ أيضاً:

بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية.. غدا

71% بسيناء.. تنسيق كليات العلاج الطبيعي الخاصة والأهلية شهادات معادلة 2025