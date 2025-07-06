تنطلق 12 يوليو.. من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات؟

كتب - عمر صبري:

أكد مكتب تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقديم لأداء اختبارات القدرات، والتي ستنطلق يوم السبت المقبل الموافق 12 يوليو وحتى يوم الخميس 25 من الشهر ذاته، متاح للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية لعام 2025، وذلك في هذه المرحلة.

وأوضح المكتب أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5 - 3) سنوات، وذلك في ضوء شروط وقواعد القبول، عقب ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك في إطار فتح باب التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

من جانبه، أوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025.

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