تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 1177 لسنة 2025 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بنظاميها "الحديث" و"القديم"، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية العامة الأزهرية والشهادات الفنية بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام 2025.

وللاطلاع على القرارات، مرفق القرار الوزاري.

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