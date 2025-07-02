إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية

02:44 م الأربعاء 02 يوليو 2025

تنسيق الجامعات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 1177 لسنة 2025 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بنظاميها "الحديث" و"القديم"، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية العامة الأزهرية والشهادات الفنية بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام 2025.

وللاطلاع على القرارات، مرفق القرار الوزاري.

للحصول على كافة القرارات اضغط هنا.

اقرأ أيضاً:

فور ظهورها.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

جامعة حلوان تستقبل نائب رئيس جامعة ديموقريطوس اليونانية لتعزيز التعاون الأكاديمي

وزير التعليم: 500 جنيه تكلفة المحاولة الثانية في البكالوريا.. وإعفاء غير القادرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة والأزهرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)