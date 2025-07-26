كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة القاهرة، أن لجان ترشيح العمداء بكل من كلية الصيدلة، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية العلاج الطبيعي، والمعهد القومي للأورام، قد انتهت من أعمالها، ورفعت توصياتها النهائية متضمنة أسماء المرشحين إلى رئيس الجامعة، تمهيدًا لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وأكدت الجامعة، في بيان السبت، أن عمل اللجان جرى في إطار من الشفافية الكاملة والالتزام الصارم بالقواعد المنظمة لآلية اختيار القيادات الجامعية، حيث شملت مراحل التقييم فحص ملفات المتقدمين، وإجراء المقابلات الشخصية، وتقييم الكفاءة الأكاديمية، والخبرة الإدارية، إلى جانب الخطط التطويرية التي قدمها المتنافسون للنهوض بالمؤسسات التعليمية التي ترشحوا لقيادتها.

وأعربت جامعة القاهرة، عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان الأكاديمية في تنفيذ مهامها بدقة ومهنية، مشددة على التزامها الراسخ باختيار قيادات جامعية مؤهلة تمتلك الخبرة والرؤية التطويرية، بما يسهم في دفع مسيرة الجامعة نحو مزيد من التميز في مجالات التعليم والبحث العلمي والإدارة، على المستويين المحلي والدولي.

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