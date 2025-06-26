كتب - عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان الأهلية تفاصيل الدراسة بكلية العلاج الطبيعي للعام الجامعي 2025، وذلك في إطار خطة الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بتخصصات القطاع الطبي. وتستهدف الكلية إعداد كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا في مجالات العلاج الطبيعي المختلفة، من خلال منظومة تعليمية متقدمة وبحث علمي متطور.

وأوضحت الجامعة أن مهنة العلاج الطبيعي تُعد من المهن الطبية ذات التطبيق الإكلينيكي الواسع، وتهدف إلى تحسين صحة الإنسان، والوقاية من الإعاقة، وإعادة التأهيل للمرضى ممن يعانون من مشكلات عضلية أو هيكلية أو إصابات في العمود الفقري، وذلك عبر وضع خطط علاجية فردية لكل حالة.

وتوفر الكلية فرصًا واعدة لخريجيها في عدة مجالات عمل، تشمل: المستشفيات الحكومية والخاصة، مراكز التأهيل، المؤسسات الأكاديمية والبحثية، دور الرعاية الصحية، وكذلك النوادي والمنشآت الرياضية، بما يؤهل الخريج للانخراط مباشرة في سوق العمل.

ويتم تنظيم الدراسة داخل الكلية بنظام الساعات المعتمدة، حيث يقضي الطالب 5 سنوات دراسية (10 فصول دراسية)، بإجمالي 200 ساعة معتمدة، يحصل بعدها على درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي.

وتقبل الكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة، من خريجي العام الدراسي 2025 والعام السابق 2024 فقط، وذلك وفقًا للحد الأدنى المقرر للقبول. كما تفتح الكلية أبوابها للطلاب المحولين والوافدين، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وتعد كلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان الأهلية واحدة من الكليات التي تستقطب اهتمام الطلاب نظرًا لما توفره من فرص مهنية متعددة ونمو مهني مستدام في مجال الرعاية الصحية.

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