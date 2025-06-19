51 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتأثير لعام 2025

كتب- محمد أبوبكر:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج 51 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتأثير Times Higher Education Impact Rankings 2025، الذي يُقيّم أداء الجامعات حول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وذلك بزيادة 5 جامعات عن نسخة 2024، وزيادة ملحوظة بلغت 23 جامعة مقارنة بتصنيف عام 2023.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا التقدم يُعد انعكاسًا واضحًا للتحسن المستمر في أداء مؤسسات التعليم العالي المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية، مشيدًا بالظهور اللافت لمختلف روافد منظومة التعليم العالي في التصنيفات الدولية، وما يعكسه من جهود كبيرة لتطوير العملية التعليمية والبحثية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد أرقام في تصنيفات دولية، بل هو دليل عملي على تطور مستوى التعليم، والبحث العلمي، والخدمات المجتمعية المقدمة من الجامعات المصرية، ويؤكد قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يعزز من مكانة مصر كمنصة تعليمية إقليمية رائدة.

وأضاف أن وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، تنفذ خطة متكاملة لتحفيز النشر الدولي، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للباحثين، بما يسهم في تعزيز التصنيف الدولي للمؤسسات الأكاديمية المصرية.

ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف 2025:

الترتيب (101–200): الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الترتيب (201–300): جامعة أسوان، جامعة بنها.

الترتيب (301–400): جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

الترتيب (401–600): جامعة الإسكندرية، جامعة القاهرة، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوبر، جامعة الزقازيق.

الترتيب (601–800): جامعة دمياط، جامعة كفر الشيخ، جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة فاروس، جامعة جنوب الوادي، جامعة قناة السويس، جامعة طنطا.

الترتيب (801–1000): الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة بدر، جامعة بني سويف، جامعة المستقبل، جامعة هليوبوليس، جامعة حلوان، جامعة المنوفية، جامعة بورسعيد.

الترتيب (1001–1500): جامعة الأزهر، جامعة دراية، الجامعة المصرية الصينية، جامعة الفيوم، جامعة الجلالة، جامعة المنيا، جامعة مصر الدولية، جامعة الوادي الجديد، جامعة النيل، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة سوهاج، جامعة سفنكس، جامعة السويس، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة مدينة السادات.

الترتيب (1501+): جامعة العلمين الدولية، جامعة العريش، جامعة دمنهور، الجامعة المصرية الروسية، جامعة مصر للمعلوماتية، جامعة السويدي للتكنولوجيا، جامعة حورس، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة سيناء، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا التقدم يأتي ضمن خطة وطنية تتبناها الوزارة لدعم ملف التصنيفات الدولية، وتشمل تشجيع الجامعات على النشر العلمي في الدوريات العالمية، وتوسيع الشراكات البحثية الدولية، وتطوير سياسات تعليمية تستند إلى مبدأ "المرجعية الدولية" أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن تصنيف Times Higher Education Impact يُعد من أبرز التصنيفات العالمية التي تُقيّم مدى التزام الجامعات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال معايير تشمل جودة الأبحاث، قوة الشراكات، السياسات المؤسسية، والتفاعل المجتمعي، مما يجعله مؤشرًا حيويًا لقياس مدى تأثير الجامعات في مجتمعاتها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن دعم بنك المعرفة المصري للباحثين وتوفير مصادر علمية موثوقة، إلى جانب الجهود المتواصلة من فرق التصنيف بالجامعات، قد لعب دورًا أساسيًا في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، ومواكبة أهداف "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، وتحقيق نهضة شاملة في جودة التعليم والبحث العلمي.

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