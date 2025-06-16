كتب- عمر صبري:

يتابع طلاب الثانوية العامة 2025 طبيعة الدراسة وأقسام كليات عدة وذلك استعدادا لملئ الرغبات وتسجيل تنسيق الجامعات، ومن بين تلك الكليات كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان والتي تأسست في عام 1935/1936م تحت مسمى "المعهد العالي للتربية الموسيقية" كقسم تابع لمعهد التربية للبنات بالزمالك، ثم انضمت رسميًا إلى جامعة حلوان في العام الجامعي 1975/1976 تحت مسماها الحالي.

تتمثل رؤية الكلية فى تحقيق الريادة في مجال التربية والعلوم الموسيقية محليًا وإقليميًا وعالميًا، من خلال تقديم تعليم موسيقي عالي الجودة يواكب متطلبات العصر.

وتسهم الكلية إلى إعداد خريج قادر على مواكبة سوق العمل داخل المدارس بمراحلها المختلفة، ومدارس الدمج ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إعداد باحثين في مجالات الموسيقى وتقديم خدمات ثقافية ترتقي بالذوق الفني العام.

كما تضم الكلية مجموعة متميزة من الأقسام العلمية منها:

• قسم النظريات والتأليف شعبة التأليف الموسيقي العالمي – شعبة علوم الموسيقى.

• قسم الموسيقى العربية شعبة التأليف الموسيقي العربي – شعبة التاريخ الموسيقي العربي.

• قسم البيانو والمصاحبة.

• قسم الأداء شعبة الآلات الأوركسترالية – شعبة الغناء العالمي.

• قسم العلوم الموسيقية التربوية.

تطرح كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان في مرحلة البكالوريوس مجموعة من البرامج الأكاديمية التي تجمع بين التميز الأكاديمي والاحتراف الفني، يأتي في مقدمتها برنامج التربية الموسيقية، كما تقدم الكلية برنامجًا مميزًا هو برنامج فن الموسيقى – Music Art، والذي يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب الموهوبين لصقل مهاراتهم الإبداعية وفق أحدث المعايير الأكاديمية العالمية.

كما تقدم الكلية 22 برنامجًا متنوعًا، فى الدراسات العليا تشمل:

دبلومات دراسات عليا في التربية الموسيقية، والموسيقى الفرعونية، والعمل مع ذوي الهمم.

درجات الماجستير في مختلف التخصصات والأقسام.

درجات الدكتوراه فلسفة التربية الموسيقية في جميع الشعب التخصصية.

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