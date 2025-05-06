10 أوراق للتقديم في الدكتوراه بأسنان القاهرة.. إلكتروني فقط

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة فتح باب التقدم لدراسة الدكتوراة فى جميع التخصصات بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، حتى نهاية شهر مايو الجاري 2025.

وأوضحت كلية طب الأسنان عبر موقعها الرسمي، أن التقديم يكون إلكترونياً فقط، وفيما يلي الأوراق المطلوبة للتقدم:

• شهادة الماجستير

• شهادة التخرج بالتقديرات

• شهادة الامتياز

• شهادة الميلاد

• موافقة جهة العمل على قيد الطالب للحصول على درجة الدكتوراه وعلى فرع التخصص وكذلك على التفرغ الكامل طوال مدة الدراسة

• صورة شخصیة

• السيرة الذاتية (CV) مدعمة بالوثائق الدالة

• شهادة إتقان اللغة الإنجليزية (TOEFL) بـ 500 درجة على الأقل أو ما يعادلها (IELETs) بـ 7 درجات على الأقل

• صورة البطاقة

• إرفاق ما يفيد بسداد رسوم طلب الالتحاق

وأضافت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة أنه للتسجيل إلكترونياً بعد استيفاء الأوراق المطلوبة من خلال الـ QR Code اضغط هنا.

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