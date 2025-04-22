جامعة القاهرة الأهلية: ليس لدينا صفحات على "سوشيال ميديا"

كتب- عمر صبري:

حذرت جامعة القاهرة المهتمين بالشأن الأكاديمي عدم الانسياق وراء الصفحات الإلكترونية التي تنتحل اسم وشعار "جامعة القاهرة الأهلية" على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "فيسبوك" أو "يوتيوب" أو "واتساب" أو غيرها من المنصات.

وأكدت الجامعة أنها لا تمتلك في الوقت الراهن أي حسابات رسمية باسم "جامعة القاهرة الأهلية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن أي صفحة تُدار تحت هذا الاسم أو تنشر أخبارًا ومعلومات منسوبة إليها تُعد منتحلة للصفة، وسوف تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين عليها، حفاظًا على اسم المؤسسة ومصداقيتها، ومنعًا لتضليل الرأي العام أو تداول معلومات غير صحيحة.

ودعت الجامعة الجميع إلى متابعة أخبار "جامعة القاهرة الأهلية" فقط عبر النوافذ الإعلامية المعتمدة لجامعة القاهرة الأم، أو من خلال الموقع الرسمي اضغط هنا.

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