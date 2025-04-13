تنسيق 2025.. جامعة سيناء تعلن عن خصم مصروفات 40% لطلاب الثانوية

كتب- عمر صبري:

بدأت جامعة سيناء استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وكذلك طلاب الثانوية الأزهرية، وطلاب ثانوية النيل ومدارس الطلاب المتفوقين وذلك في مرحلة التقديم المبكر بتنسيق الجامعات الخاصة 2025-2026، بخصومات للمصروفات تصل إلى 40% في كليات فرع العريش، و30% في كليات فرع القنطرة للعام الجامعي الجديد.

ويضم فرع العريش كليات الصيدلة، الأسنان، الهندسة، الحاسبات، فيما يضم فرع القنطرة وكليات الصيدلة، الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، إدارة الأعمال.

ويسمح بتقديم طلبات التقديم في حين يكون القبول النهائي عقب إعلان وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026.

وجدير بالذكر أن جميع كليات فرعي جامعة سيناء العريش والقنطرة تقع في شريحة التنسيق الثالثة والتي تتميز بانخفاض الحد الأدنى عن باقي الجامعات الخاصة والأهلية في مصر.

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